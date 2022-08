Dopo le polemiche arrivano gli atti vandalici contro il circo degli animali nel parcheggio di Porto Allegro [FOTO]

Attiai danni del circo Madagascar che si trova da qualche giorno nell'area del parcheggio di Porto Allegro, a Montesilvano. Ignoti, infatti, hanno imbrattato con delle scritte i camion del circo con insulti legati alle polemiche scoppiate nei giorni scorsi per la presenza degli animali nel piazzale del centro commerciale, che a detta di molti sarebbero custoditi in condizioni non idonee, nonostante il Comune in particolare la polizia locale abbia garantito che tutti i permessi sono in regola rispettando le norme attualmente vigenti.

A seguito dell'atto vandalico, i consiglieri d'opposizione Romina Di Costanzo (Pd) e Gabriele Straccini (M5s) hanno commentato condannando l'episodio, considerando che proprio l'opposizione comunale aveva attaccato l'amministrazione De Martinis per criticare la presenza del circo in questione:

"In questi giorni abbiamo espresso convintamente dubbi e riserve sull’opportunità di accogliere uno spettacolo viaggiante con animali, specie su un’area commerciale destinata a parcheggio. Come altrettanto abbiamo ribadito la nostra contrarietà a questo genere di circo che per “divertire” gli spettatori imposta lo spettacolo sulla sfida e coercizione tra l’uomo e l’animale imponendo esercizi al comando del domatore. Gli animali non sono al servizio dell’uomo che ne può disporre a piacimento. Si tratta di un contesto che ha di per sé una natura antipedagogica specie per i più piccoli, in quanto l’educazione deve avere alla propria base il rispetto per l’altro, tanto più doveroso quanto l’altro è più debole.

Ciononostante, riteniamo che quanto è accaduto, con l’imbrattamento di camion e strutture, sia un gesto gravissimo dal quale prendiamo con convinzione le distanze. Quelli che sono stati imbrattati sono attrezzi, frutto di lavoro che le famiglie circensi hanno realizzato con sacrificio negli anni. Nei circhi lavorano artisti bravissimi, acrobati, clown, illusionisti, che merito oltre che ammirazione, anche rispetto. Oltre allo sconcerto per l’accaduto, ripristinare i danni comporterà ulteriori spese che la proprietà dovrà sobbarcarsi. Ci auguriamo che grazie alle telecamere di sorveglianza si riesca a risalire ai responsabili del deplorevole gesto."