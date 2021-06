L'atleta di triathlon montesilvanese Verene Steinhauser parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo

Un'atleta di triathlon di Montesilvano, Verene Steinhauser, parteciperà alle prossime Olimpiadi di Tokyo. La giovane sportiva è stata presentata questa mattina in Comune dal sindaco De Martinsi, e dall'assessore allo sport Pompei, assieme al coach Simone Mantolini.

L'atleta delle Fiamme Oro, ha scoperto il triathlon a Bressanone, per poi trasferirsi a 19 anni prima a Milano e poi a Montesilvano assieme a Simone, suo allenatore e compagno di vita. Sarà fra le atlete più giovani in questa disciplina a partecipare ai Giochi. De Martinis ha commentato:

“Siamo tutti molto contenti per Verena, che seguiremo alle Olimpiadi in un maxischermo che faremo allestire in piazza. Il triathlon ormai fa parte di questa città, dopo il grande successo, nello scorso weekend, dei campionati italiani giovanili alla presenza 2400 atleti degli accompagnatori, dei dirigenti e dei familiari fino a registrare 4000 presenze sul nostro territorio. Le gare si sono svolte in maniera perfetta senza intoppi nonostante il poco tempo per organizzare la manifestazione che è stata disputata per 10 anni di fila a Porto Sant’Elpidio”.

L'assessore Pompei ha aggiunto che per il Comuneè un orgoglio la partecipazione della ragazza alle Olimpiadi, per una disciplina che sta crescendo sensibilmente e che nell'ultimo fine settimana ha portato a Montesilvano oltre 400 persone.

Tante famiglie sono rimaste soddisfatte per l’accoglienza e il clima di festa. Abbiamo pensato di creare nelle prossime edizioni, intorno a questo evento un weekend con manifestazioni collaterali per momenti di sport e di divertimento. Dalla Federazione ci hanno confermato che l’emergenza sanitaria ha ridotto del 50% le presenze, in regime normale ci sono i numeri che superano l’Ironman. Ci candidiamo fin da subito anche ad ospitare la prossima edizione di questa manifestazione così prestigiosa”. La Steinhauser ha commentato:

“Spero di fare tanta esperienza per me si tratta della prima Olimpiade e sono una delle atlete più giovani in gara. L’importante era raggiungere la qualificazione, ora ce la metterò tutta per fare una bella gara e per divertirmi. Il desiderio di ogni atleta è quello di partecipare ai Giochi Olimpici per me questo è un sogno che si avvera”.

Il coach Mantolini ha elogiato Montesilvano per l'organizzazione della gara di triathlon che si è tenuta pochi giorni fa con un miglioramento sotto tutti i punti di vista:

"Siamo molto contenti di questa convocazione di Verena, ma anche degli altri atleti che lo scorso anno si sono allenati per la Coppa del Mondo proprio a Montesilvano. Questo clima in città aiuta tantissimo la preparazione da febbraio a giugno e da metà settembre.

Il 23 giugno saremo a Roma per la presa della bandiera, in questa cerimonia interverranno il presidente Mattarella e il presidente Malagò. Ringrazio l’amministrazione comunale per l’accoglienza, la Forhans Team e il presidente della federazione italiana di triathlon Riccardo Giubilei per l'organizzazione dei campionati italiani a Montesilvano”.