Ascensore rotto nella stazione di Montesilvano, Ferrante:"Disabili portati in braccio ai binari"

Nuovo guasto per l'ascensore della stazione ferroviaria di Montesilvano, e nuovi disagi per gli utenti disabili. A segnalarlo il presidente dell'associazione Carrozzine determinate Claudio Ferrante, che evidenzia come non sia la prima volta che si crea un disagio di questo tipo, con le persone disabili costrette ad essere prese in braccio per salire e scendere dai binari:

"L’8 giugno 2022 a Montesilvano ad essere prese in braccio era una ragazza di Pescara. La settimana successiva alla stazione di Portanuova di Pescara una bambina con la sua carrozzina. A Silvi, il 22 aprile un ragazzo con disabilità con la sua carrozzina è stato trasportato su e giù per le scale perché la stazione è priva di ascensore. È Giovedì 9 febbraio 2023 e l’ascensore della stazione di Montesilvano è nuovamente guasto! Rfi affigge un cartello con l’indicazione che il servizio sarà ripristinato il 3 marzo. Non è grave il fatto che un ascensore si sia rotto, ma è inaccettabile, inqualificabile e vergognoso che venga riparato dopo un mese."

Per Ferrante, si tratta di tempi inaccettabili che calpestano i diritti delle persone con disabilità violando anche il regolamento stesso di Rfi:

"Ora basta! Denunciamo il ripetersi continuo di tali disservizi. Chiediamo che si proceda immediatamente alla riparazione dell’ascensore della Stazione Fsi di Montesilvano e che e venga predisposto un piano di manutenzione costante per evitare che gli ascensori in tutte le stazioni, si fermino anche per una sola ora! E nel mentre che a tutte le persone con disabilità Rfi metta a disposizione un mezzo alternativo accessibile e gratuito che possa

consentire di rispettare il diritto alla mobilità di tutti quei cittadini che a causa di quell’ascensore sono discriminati ed umiliati."

L'associazione, conclude Ferrante, lancia un appello al sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e al consigliere delegato per le disabilità Giuseppe Manganiello, affinchè prendano le distanza da questo comportamento di Rfi pretendendo di mettere fine a questo danno per tutta la città.