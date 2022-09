Artisti di strada all'opera a Montesilvano per realizzare i 21 murales del Pulpa Festival [FOTO]

Artisti di strada in azione a Montesilvano per la realizzazione dei 21 murales previsti nell'ambito del Pulpa Festival Vol.2.

La manifestazione è in programma oggi e domani, sabato 17 e domenica 18 settembre.

Gli artisti sono all'opera dalle ore 11 alle 22 lungo la strada parco, in un tratto di muro di viale Europa lungo 200 metri e alto circa 4,5 metri.

L’evento è un laboratorio a cielo aperto dedicato alla street art, alla musica e allo street food.

Ventidue gli artisti internazionali che stanno realizzando la propria opera in modalità live, a contatto con il pubblico. In questa edizione sono state coinvolte anche le scuole, in particolare l’istituto comprensivo Troiano Delfico e l’ipsaar De Cecco di Pescara, che arricchirà la prima giornata con una torta augurale grazie all’attenzione che la scuola dedica da tempo ai progetti di street art.