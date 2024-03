Partiti i lavori di riqualificazione sulla provinciale di Montesilvano Colle: oltre 638mila euro investiti

Partiti i lavori sulle provinciali 25 e 25 B per la sistemazione del tratto di strada che dall'innesto con la strada 714 di via Togliatti di Montesilvano confluisce sulla provinciale per Spoltore.

A riferirlo spiegando che il cantiere ha aperto da alcuni giorni è il presidente della Provincia e sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis.

Un intervento di cui nei mesi scorsi si è rilevata la necessità, spiega la nota in una Provincia, in seguito a un sopralluogo fatto dal dirigente del settore tecnico dell'ente Marco Scorrano e il rup (responsabile unico del procedimento) Mauro Di Blasio. Diversi i punti in cui risultava dissestata e in particolare proprio in coincidenza dell'arrivo allo spartitraffico per Montesilvano Colle, punto in cui è prevista la realizzazione di un intervento di palificazione per il contenimento del dissesto.

I lavori come detto interessano anche via Togliatti (accanto al cimitero) dove si stanno promuovendo alcuni interventi di regimentazione delle acque meteoriche e alla fresatura e rimozione delle radici delle piante che, nel tempo, si sono create lungo tutto il tracciato, rendendo difficoltosa la viabilità.

Proprio De Martinis a lavori ora iniziati si è recato sul posto per verificare il loro andamento sottolineando che per lui “è un grandissimo piacere restituire alla collettività questa importante arteria di collegamento con il borgo di Montesilvano Colle”.

“I lavori di sistemazione dei dissesti, di regimentazione delle acque superficiali e profonde, il ripristino e il consolidamento del piano viabile sono stati possibili grazie a un intervento del pnrr - spiega quindi Scorrano -, finanziato dall’agenzia regionale di Protezione civile per una cifra complessiva pari a euro 638mila 700 euro. La chiusura dei lavori è in programma nel 2025, ma vista la celerità dell’impresa aggiudicatrice, (Costruzioni Generali srl) siamo certi che l’intervento si concluderà prima dell’estate”.