Montesilvano, anziano investito mentre attraversa la strada: è grave

Un uomo di 84 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi 14 settembre a Montesilvano, dopo essere stato investito da un'automobile. Il fatto è avvenuto sul lungomare all'incrocio con via Leopardi. Per circostanze ancora da chiarire, l'anziano è stato colpito dalla vettura finendo sull'asfalto.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 che lo ha soccorso e messo in sicurezza per il trasporto in ospedale. Ha riportato un politrauma e lesioni interne. Le sue condizioni sono gravi ed è arrivato in pronto soccorso in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Montesilvano per i rilievi del caso e per regolare la viabilità.