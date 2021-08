A Montesilvano annullati gli eventi in programma e riviera aperta al traffico per l'allerta meteo

Eventi annullati per oggi martedì 24 agosto a Montesilvano a causa dell'allerta meteo che è stata confermata per le prossime ore lungo la costa adriatica e su gran parte del territorio regionale. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con un post sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente.

Per questo motivo, come già accaduto ieri 23 agosto, la riviera sarà aperta al traffico e dunque non scatterà l'isola pedonale serale e notturna normalmente prevista nei mesi di luglio e agosto. Ricordiamo che le previsioni indicano l'arrivo di un'ondata di maltempo con possibili temporali di forte intensità, raffiche di vento e locali grandinate.