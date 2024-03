Gli alunni delle scuole primarie di Montesilvano in visita nella filiale della banca Carifermo

Nei giorni scorsi gli alunni della direzione didattica di Montesilvano hanno visitato la filiale della banca Carifermo di Pescara.

Il direttore dell’agenzia, Graziano Brunetto, ha accolto le classi portando il saluto dell’Istituto e sottolineando l’importanza della banca nel territorio abruzzese.

Diversi sono stati gli aneddoti condivisi con gli alunni, supportati anche dall’utilizzo di antiche monete della collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, libretti di risparmio, carte di pagamento e altri strumenti.

I bambini hanno potuto approfondire, oltre al tema del risparmio, quello degli investimenti e il loro funzionamento, ponendo diverse domande. Gli alunni hanno quindi visitato gli spazi più interessanti e curiosi dell’Agenzia, dimostrando entusiasmo per l’esperienza vissuta. La visita è stata anche l’occasione per soffermarsi sull’iniziativa Crea il logo che prevede la realizzazione di elaborati sul tema del risparmio. «È stato stimolante ospitare per un giorno, all’interno della nostra filiale, dei giovani alunni appassionati del nostro lavoro e curiosi di conoscere gli aspetti meno noti di un’agenzia, come la gestione di una cassaforte. Crediamo che tale iniziativa sia stimolante, anche per far capire ai più piccoli l’importanza di saper gestire bene i propri risparmi», dice Brunetto.