Musica e inclusione, tre allievi speciali di Simone Pavone pubblicano “Con un amico”

Si intitola “Con un amico” il brano cantato da tre ragazzi speciali, allievi di Simone Pavone nel suo "Centro Studi Musicali L'assolo". Giovanni Vasciarelli, Massimiliano Coccia e Marco D'Anniballe hanno anche scritto il testo del brano in questione durante le lezioni. Sono riusciti a fissare in maniera indelebile nel tempo la loro emozione per aver scritto un brano che non esisteva prima e per aver passato un giorno in uno studio di registrazione.

"Il testo che Giovanni, Marco e Massimiliano hanno scritto, nasce dalla loro voglia di essere presenti, di gridare al mondo che sono assolutamente capaci di creare, di vivere una vita sociale di fatta di contatti, di piccole e grandi amicizie. Le parole sono il frutto anche di piccole discussioni, punti vista differenti, molto differenti. Il confronto che crea idee. Come sempre senza retorica e, soprattutto, senza nessun pietismo.

Dopo questa fase di brainstorming abbiamo aggiunto la parte musicale. Non abbiamo voluto soffermarci sull'aspetto prettamente tecnico, avremmo potuto modificare alcune parti vocali, invece le abbiamo lasciate così come sono perché risultano più vere, comunicano la loro essenza con le loro piccole difficoltà e i loro grandissimi risultati.

Questi tre ragazzi si apprestano ad intraprendere un percorso professionale che li porterà ad affiancare Pavone nella realizzazione di alcuni progetti a sfondo sociale, così come stanno già facendo altri ragazzi speciali de L’Assolo. L'arrangiamento è stato realizzato da Mario Colagrande (una delle new entries de L’Assolo) mentre la registrazione è stata fatta presso “Ut music Lab” da Flavio De Carolis, altra colonna portante della scuola di Pavone.