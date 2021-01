Alla consigliera Alice Amicone la delega per la supervisione dei lavori del pattinodromo di Montesilvano

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha dato incarico a una rappresentante dell'amministrazione comunale per il coordinamento e la supervisione dei lavori del pattinodromo e campo sportivo polivalente che verranno realizzati in via Alfieri.

È una consigliera appartenente al gruppo "Montesilvano in Comune", Alice Amicone, già molto attiva nel ramo per il suo interesse legato al progetto "Sport e periferia" che ha permesso il finanziamento di 700 mila euro da utilizzare proprio per i nuovi impianti dove si disputeranno anche competizioni di basket, pallavolo e calcio a cinque.

«Si tratta di un'opera unica in Abruzzo anche per l’abbattimento totale delle barriere architettoniche», dichiara la Amicone, «il centro sportivo, una volta realizzato, potrà essere adoperato anche per le attività di associazioni con persone disabili. Al momento siamo in attesa che la commissione decreti i vincitori. Sto lavorando anche a diversi bandi tra cui Sport e Salute di Anci, per dotare i parchi cittadini di alcune attrezzature sportive e a un altro avviso per acquistare degli ausili utili alla pratica dello sport delle persone con disabilità».

Il primo cittadino ha inoltre confermato le deleghe precedentemente assegnate ai consiglieri Marco Forconi, Giuseppe Manganiello, Adriano Tocco, Corrado Di Battista e Valter Cozzi.