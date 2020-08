Litiga con un altro uomo e lo accoltella: in manette per lesioni aggravate. La squadra volante ha arrestato stanotte N.Y., 31enne marocchino residente a Montesilvano. Ha litigato con un altro straniero colpendolo al gluteo destro e provocandogli ferite profonde, che sono state medicate al pronto soccorso e giudicate guaribili in 10 giorni.

L’uomo è stato inoltre denunciato a piede libero per:

porto di oggetti atti ad offendere, essendo in possesso di altri coltelli

inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Pescara

inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale

Pertanto, al termine degli adempimenti di rito, il 31enne è stato trattenuto nei locali della Questura in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per questa mattina.