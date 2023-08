In arrivo in Abruzzo altri 80 migranti sbarcati a Lampedusa e Porto Empedocle

Nuovi sbarchi di migranti nei porti della Sicilia per un totale.

Ottanta di queste raggiungeranno nelle prossime ore l'Abruzzo così come disposto dal ministero dell'Interno.

Come riporta AgrigentoNotizie, sono 631 i migranti sistemati nell'area di pre-identificazione al porto di Porto Empedocle.

Ieri sera, con il traghetto Galaxy partito in mattinata da Lampedusa, sono arrivati 586, di cui 90 sono stati già trasferiti, durante la notte, in Calabria. All'alba sono giunti i 135 spostati sempre da Lampedusa.

Dei 631 attualmente presenti, 100 sono in partenza per la Campania, 45 per il Piemonte e altri 20 per la Calabria. A sovrintendere e coordinare le operazioni di smistamento e imbarco sui pullman c'è la polizia, mentre operatori e i volontari della Croce Rossa forniscono viveri e bottigliette d'acqua per il viaggio.

Per il secondo giorno consecutivo, entro sera, l'area di pre-identificazione verrà svuotata: la prefettura, d'intesa con il Viminale, ha pianificato ulteriori trasferimenti per il Veneto (circa 200), Toscana (circa 100), Piemonte (45), Calabria (60) e Abruzzo (80), 10 invece i migranti che verranno accolti ad Agrigento.