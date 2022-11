Morto Maurizio Cotellessa, grande cordoglio per il commercialista che con il sorriso lottava contro la Sla

È morto Maurizio Cotellessa, stimato commercialista di Pescara che da anni combatteva contro la Sla con il sorriso.

Cotellessa aveva 59 anni, compiuti a marzo.

È scomparso nella sua abitazione e la notizia ha fatto rapidamente il giro della città scuotendo tutti coloro che lo conoscevano.

Numerosi i messaggi condivisi per ricordare una persona che, nonostante la malattia, regalava sempre un sorriso a tutti e soprattutto la forza di combattere e lottare. Purtroppo però le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni e la malattia l'ha sopraffatto. «Quando viene a mancare un caro amico è normale ricordarlo come il migliore, ma questa volta veramente un grande uomo e sincero amico ci ha lasciato», scrive il deputato Guerino Testa, «sei stato super in tutto e anche nella malattia ci hai insegnato tanto. Maurizio il tuo sguardo buono e i tuoi occhi vispi veglieranno sempre su di noi. Un pensiero a tutta la tua amata famiglia».

«Con immenso dolore apprendo la notizia della scomparsa del mio amico compagno di lotta alla Sla Maurizio Cotellessa, riposa finalmente libero e in pace amico mio», scrive Paola Mastrangelo.

«Maurizio è un infinito amico, è stato un esempio di vita», dice Carlo Gabriele, vicepresidente dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Pescara, «è stato una straordinaria presenza tra noi, ha affrontato la malattia con una dignità e una forza che non hanno eguali».

«È un ragazzo che intorno a sé è riuscito a costruire un movimento d'amore perché ha avuto tantissimi amici che gli sono stati vicini e con lui hanno affrontato questa esperienza. È stato un ragazzo che ha dato una grande dimostrazione perché nonostante tutti i problemi ha sempre voluto vivere, ci lascia un grande insegnamento, ha preferito alla morte la vita», ricorda l'assessore comunale Alfredo Cremonese.

L'ultimo saluto a CotelIessa verrà dato domani con i funerali che saranno celebrati domani, mercoledì 30 novembre, alle ore 16:30 nella chiesa dello Spirito Santo.