Maltempo, danni e frane nella zona di Montebello di Bertona [FOTO ]

Danni e strade interrotte per le frane nella zona di Montebello di Bertona e in molte località pedemontane come Villa Celiera e Civitella Casanova, dove le forti piogge delle ultime ore hanno provocato smottamenti, allagamenti e lo straripamento di molti corsi d'acqua e fiumi.

I nubifragi hanno poi portato all'allagamento di diverse case, fango lungo le carreggiate con diverse strade interrotte e in alcuni casi distrutte dagli smottamenti. L'amministrazione comunale di Montebello e la protezione civile stanno eseguendo dei sopralluoghi per verificare le situazioni più critiche.

(foto Emanuele Pavone)