Tornano il maltempo e le criticità: in via Regina Margherita un grosso pino crolla sulla carreggiata [FOTO]

Altra giornata difficile in città e in tutta la provincia con i vigili del fuoco a lavoro soprattutto per la caduta di alberi oltre che a Pescara anche sul resto del territorio a cominciare da Penne, Pianella e Popoli.

Il disagio più grande si è vissuto in via Regina Margherita dove intorno alle 11.30 un grosso pino è venuto letteralmente giù finendo sulla carreggiata come immortalato e pubblicato anche dalla componente del Comitato strada parco bene comune Antonella De Cecco. Fortunatamente al momento del crollo non c'erano auto in transito e a parte i disagi alla viabilità, non si sono registrato danni a cose o persone. Terminate le operazioni di rimozione.

Che sia stata una notte difficile lo riferisce anche Ambiente con un post in cui racconta le ore che si stanno vivendo con gli operatori alle prese, oltre che con l'ordinaria raccolta dei rifiuti, anche con altri interventi.

“Oltre 80 operatori sono stati in prima linea, al di là del lavoro abituale di pulizia recuperando il materiale spostato dal vento, ripulendo tombini ostruiti dal fogliame e ora si stanno dedicando all'intervento in via Regina Margherita dove un grosso pino è caduto. Stiamo affrontando una situazione difficile”, ha scritto questa mattina sulla sua bacheca social. “Crediamo fermamente nell'azione concreta come risposta”, conclude Ambiente ringraziando i suoi operatori e i cittadini.

L'allarme meteo diramato dal centro funzionale della protezione civile si è dunque rivelato più che attendibile con l'amministrazione che già nella serata di venerdì aveva comunicato la chiusura dei parchi cittadini proprio per il timore di crolli.