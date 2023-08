Ha un malore su una nave da crociera, donna soccorsa dalla guardia costiera di Pescara

Ha avuto un malore sulla nave da crociera “Enchantment of the sea”, in navigazione verso il porto di Ravenna, con 2.662 passeggeri, mentre si trovava a circa 22 miglia nautiche nelle acque a nord del Gargano. Lanciato prontamente l'allarme, una donna è stata soccorsa dalla guardia costiera di Pescara, e il provvidenziale intervento le ha salvato la vita. Tutto è iniziato alle ore 7:20 di domenica 20 agosto, quando la sala operativa della direzione marittima è stata allertata telefonicamente perché l’equipaggio di bordo segnalava la presenza di una passeggera statunitense con possibile infarto in atto.

Al fine di fornire una qualificata assistenza sanitaria il personale della guardia costiera ha messo in diretto contatto radio il medico di bordo con il medico del Centro Internazionale Radio Medico, che fornisce H24 i primi suggerimenti medici ai naviganti. In base ai sintomi indicati dal dottore, si è ritenuto necessario trasbordare con estrema urgenza la malcapitata per affidarla alle cure dell'ospedale più vicino.

Così, in tempo reale, la direzione marittima di Pescara ha contattato la centrale operativa nazionale della guardia costiera, che ha autorizzato l’immediato intervento dell’elicottero Nemo 11-12. In appena 20 minuti il velivolo militare ha intercettato la nave, che in quel momento era a una distanza di 40 miglia dalla costa abruzzese, provvedendo all’immediato trasbordo della signora, che si presentava in condizioni stabili ed era stata già intubata a bordo della nave. Trasferita nel nosocomio di Chieti, dotato di piazzale di atterraggio agibile, la paziente è stata infine ricoverata in terapia intensiva. Fortunatamente le sue condizioni sarebbero stabili.