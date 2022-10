Lupi si aggirano per le campagne di Moscufo, sbranati due cani

Allarme lupi a Moscufo, più precisamente in contrada Senarica, dove una donna che possiede diversi cani e gatti da 4 anni segnala agli organi competenti la presenza di questi mammiferi nei pressi della propria abitazione, con gli ululati che di notte sono diventati una costante ma, soprattutto, con il rischio che gli animali di sua proprietà vengano assaliti dagli stessi lupi. E infatti solo negli ultimi giorni sono stati sbranati ben due cani, l'ultimo dei quali oggi alle ore 17 davanti al cancello di casa.

La malcapitata, nel tempo, si è dovuta munire di fototrappole e telecamere: proprio grazie al fatto di avere un sistema di sorveglianza, le aggressioni sono state entrambe filmate. Sabato è toccato al povero Lucky, mentre nel pomeriggio odierno è stato Emi a farne tragicamente le spese: il lupo è saltato fuori all'improvviso, rincorrendo la vittima fin dentro a un cespuglio. E l'epilogo, com'è facile immaginare, non è stato affatto lieto.

I lupi, secondo quanto riferito dalla donna, si aggirerebbero nella vallata fra Moscufo e Spoltore. Più volte, come detto, il problema è stato sottoposto alle autorità, e una soluzione potrebbe essere quella di catturare i lupi in cattività nella zona per poi trasferirli in un posto dove non provochino danni, anche perché allo stato attuale potrebbero attaccare in branco anche durante le ore diurne.