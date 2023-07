Lavori di rifacimento all'allaccio della linea fognaria, chiusa via Fedele Romani [FOTO]

Disagi alla circolazione nella giornata di venerdì 21 luglio in via Fedele Romani, un'area ztl interna che collega via Cesare Battisti a via Regina Margherita, per alcuni lavori di rifacimento dell'allaccio alla rete fognaria che stanno effettuando i tecnici dell'azienda comprensoriale acquedottistica Aca. Dalle ore 7.30 di questa mattina, via Romani è chiusa per consentire ai mezzi di portare a termine l'intervento di manutenzione in programma.

Di conseguenza nella zona interessata è stato istituito il divieto di sosta, invitando i residenti a non parcheggiare lungo la strada o a togliere per tempo le proprie macchine sia dai garage sia dalla sede dell'asfalto, che i veicoli degli operai hanno dovuto rompere per poter scavare. L'interdizione al traffico è prevista fino alle ore 17.