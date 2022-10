Disagi in vista sulla linea ferroviaria Ancona-Pescara per lavori di potenziamento infrastrutturale

Weekend difficile per chi dovrà viaggiare in treno lungo la linea ferroviaria Ancona-Pescara. Come si legge, infatti, sul sito Internet di Rfi, sabato 8 e domenica 9 ottobre sono previsti alcuni disagi a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale.

Variazioni, cancellazioni e sostituzioni con bus per i treni Alta Velocità, InterCity, InterCity Notte e Regionali. I canali di vendita sono aggiornati. Qualche difficoltà, per le stesse ragioni, si è già registrata durante il fine settimana appena trascorso (1-2 ottobre).