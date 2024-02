Doppio intervento del 118 e del soccorso alpino sul Gran Sasso: ragazza trasportata in ospedale dall'elisoccorso

Due ragazze sono state investite da una scarica di sassi mentre scendevano da Pizzo Cefalone, la cima più alta del Gran Sasso aquilano. Una di loro ha riportato diverse ferite rendendo necessario l'intervento dell'elisoccorso di stanza a L'Aquila.

Come riportato dall'agenzia di stampa LaPresse sul posto hanno operato il tecnico di elisoccorso del soccorso alpino e lo speleologico che ha coadiuvato l'equipe medica di bordo nelle operazioni di stabilizzazione e recupero di entrambe le ragazze, trasportate poi all'ospedale San Salvatore.

Non l'unico intervento in montagna nella giornata di sabato 3 febbraio. Poco dopo, infatti, un escursionista teramano è scivolato invece nella zona del passo delle scalette, sul Gran Sasso, perdendo nella caduta sia piccozza che ramponi e riportando diverse escoriazioni nel tentativo di fermarsi. L'uomo si è arrestato pochi metri da un grosso salto di roccia ed è riuscito a chiamare in autonomia il 118 che ha inviato l'elicottero di stanza a Pescara per le operazioni di stabilizzazione e recupero.