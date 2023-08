Persone in difficoltà in acqua e bambini smarriti in spiaggia, gli interventi della Compagnia del Mare-Lifeguard a Ferragosto

In occasione della settimana di Ferragosto, nell'ambito del progetto "Spiagge Sicure 2023", è stato predisposto un rafforzamento del dispositivo di monitoraggio con un'intensificazione ulteriore dei controlli della fascia litoranea delle città di Pescara, Montesilvano, Francavilla al Mare e Ortona.

A farlo sapere è il presidente della Lifeguard-Compagnia del Mare, Cristian Di Santo.

Di Santo fa anche il punto sugli interventi eseguiti in questi giorni.

Da sabato 12 scorso a Ferragosto, dalle ore 9:30 alle 18:30, oltre 80 postazioni di salvamento, 4 pattuglie a terra, 2 equipaggi in acquascooter tutti radiocollegati con una centrale operativa, hanno garantito un monitoraggio continuo e interventi in caso di necessità andando a rispondere alle esigenze dell’utenza balneare in queste giornate particolari, allo scopo di salvaguardare la tutela della salute pubblica e dell’ambiente marino - costiero. «Sulle spiagge», spiega Di Santo, «diverse sono state le iniziative di svago e divertimento, e in questi ultimi giorni abbiamo riscontrato una discreta affluenza di persone. Non si sono registrate particolari criticità: sabato mattina, alle ore 11:30 circa, sul litorale nord della città di Pescara è stato assistito un bagnante in difficoltà a circa 100 metri dalla battigia, mentre sul litorale sud, alle ore 12:10, due persone sono state condotte a riva mentre si erano “rifugiate” sulle barriere radenti a causa del mare poco mosso. Domenica mattina è stata segnalata, sul litorale nord di Pescara, la scomparsa di una donna di 70 anni, allarme fortunatamente rientrato dopo pochi minuti. Lunedì alle ore 13:30 un natante a motore con due persone a bordo si è ribaltato ed è parzialmente affondato nelle acque della zona nord di Montesilvano, sul posto è intervenuto personale della guardia costiera di Pescara e Montesilvano a terra e in mare. Diverse sono state le segnalazioni relative a bambini smarriti o ritrovati, in particolare nel pomeriggio di sabato, sul litorale di Pescara nord, si sono perse le tracce di un bambino straniero di 9 anni, rintracciato a oltre 1 km di distanza, mentre nella mattinata di lunedì a Montesilvano è stato ritrovato un bambino di 5 anni allontanatosi dai genitori distanti alcuni lidi: in entrambi i casi è intervenuto il personale della squadra volante della questura. Sono state tutte attività routinarie dove la totalità delle persone assistite erano in buone condizioni di salute».