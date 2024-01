Sorpreso a bordo di un'auto rubata tenta la fuga seminando il panico tra le strade di Spoltore: fermato e denunciato

Alle 8.45 di giovedì 18 gennaio la polizia locale di Spoltore ha iniziato la ricerca di una Fiat Punto grigia rubata a Francavilla al Mare: alle 9.10 l'individuazione del mezzo in viale Europa e l'inizio di una rocambolesca fuga conclusasi, a piedi, all'interno di un cantiere.

L'uomo alla guida dell'auto alla vista degli agenti avrebbe infatti prima iniziato a sfrecciare lungo la carreggiata seminando il panico tra automobilisti e pedoni per poi abbandonare il mezzo tentando di dileguarsi a piedi. A raggiungerlo però all'interno del cantiere dove è finita la corsa, sono stati gli agenti della polizia locale che lo hanno immobilizzato. Per il 35enne residente a Pescara, ma domiciliato a Spoltore e già noto alle forze dell'ordine, è quindi scattata la denuncia per ricettazione e fuga. L'auto invece è stata sequestrata perché potrebbe essere collegata, spiegano gli inquirenti, a diversi furti avvenuti nella notte nel comune di Pescara e in quello di Spoltore.

Il vicesindaco Di Girolamo ringrazia la polizia locale e sottolinea l'importanza del sistema di videosorveglianza realizzato

A commentare la vicenda è il vicesindaco si Spoltore Quintino Di Girolamo che rivolge un plauso alla polizia locale coordinata dal comandante Panfilo D'Orazio “che mostra particolare attenzione al controllo del territorio presidiandolo costantemente e contrastando tali fenomeni delittuosi”.

“L’ausilio dell’efficacissimo sistema di videosorveglianza realizzato nel corso degli anni costantemente tenuto in perfetto funzionamento e utilizzato non solo dalla Sala Operativa, ma anche dal personale in servizio di pattugliamento – sottolinea -, è sicuramente uno strumento che consente di mantenere sotto controllo il territorio non solo per reprimere reati ma anche prevenirli”.

“Ricordo come nel mese scorso – conclude Di Girolamo - sempre gli agenti della locale con tempestivo intervento e acutezza professionale hanno arrestato due individui in flagranza di reato mentre stavano truffando un anziano con la tecnica del falso incidente consegnando loro 8mila euro, bloccandoli mentre uscivano dall’abitazione del malcapitato”.