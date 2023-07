Iniziati i lavori per l'abbattimento dell'hotel Carlton [FOTO]

A quasi un anno di distanza dall'annuncio ufficiale, sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per l'abbattimento dell'hotel Carlton, la storica struttura alberghiera situata in pieno centro, più precisamente sulla riviera accanto alla chiesa del mare, che negli anni ha ospitato tanti vip (gli ultimi, nell'agosto 2022, sono stati i giocatori dell'Inter per l'amichevole all'Adriatico tra i nerazzurri e il Villareal). La sua destinazione d'uso sarà diversa da quella attuale: al posto dell'attuale Carlton, infatti, dovrebbe sorgere una palazzina di lusso.

Ricordiamo che Confartigianato non aveva accolto positivamente questa notizia, definendola “il segno che gli imprenditori non credono più nello sviluppo turistico” della città. Critica anche Daniela Renisi, presidente di Federalberghi Pescara, per la quale "il settore alberghiero è un comparto in sofferenza da prima della pandemia, lo era ancor di più a Pescara che da tempo vede un decremento nel numero di posti letto alberghieri. Non solo. Vi sono numerosi hotel in vendita, in linea del resto con la destinazione regionale. In tutto l'Abruzzo oggi se ne contano in dismissione almeno una quarantina. E anche nel resto d'Italia la situazione non cambia. Ma i numeri non sembrano toccare la politica".

Dal canto suo, il sindaco Carlo Masci aveva invece precisato che "ristrutturare l’immobile occupato dall’hotel e modificarne la destinazione d’uso a civile abitazione è previsto e consentito dal Prg approvato dalla precedente amministrazione comunale. A fronte della regolarità del progetto, il Sue (sportello unico per l’edilizia) ha pertanto rilasciato il prescritto permesso di costruire ai sensi del Dpr 380/01 e smi, e i lavori dovranno iniziare entro un anno dal rilascio del titolo, avvenuto l'1 agosto 2022". In effetti, così è stato.