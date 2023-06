Da inizio anno 115 infrazioni per l'uso del cellulare alla guida nel Pescarese: arriva la stretta del governo

Da inizio anno sono state ben 115 le infrazioni rilevate dagli agenti di polizia per l'uso del telefono in macchina sul territorio. Un numero davvero impressionante quello fornito dalla questura che conferma come ormai si utilizzi il telefonino anche quando si sta guidando e cioè quando la priorità dovrebbe essere quella di tenere gli occhi sulla strada per tutelare sé stessi e gli altri.

Un problema grave quello dell'uso del cellulare in auto su cui, dopo la tragedia di Casal Palocco (Roma) che ha portato alla morte di un bambino di 5 anni a causa dell'incidente che la madre ha avuto con un gruppo di youtuber intenti a riprendersi mentre guidavano, il ministro Matteo Salvini ha annunciato una stretta.

Tra le modifiche al codice della strada che intende promuovere il divieto ai neopatentati di guidare auto di grossa cilindrata per tre anni e non più per un anno soltanto e sospensione della patente per chi viene fermato dopo aver assunto droghe, per chi guida utilizzando il cellulare e comunque per tutti quei comportamenti che possono provocare incidenti. Una stretta che riguarderà anche l'alcol per cui si pensa, tra le altre misure, anche al divieto assoluto di bere prima di mettersi alla guida.