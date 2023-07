La pista pugliese è la più accreditata per l'assalto al portavalori lungo l'autostrada A14

La pista pugliese al momento sembra la più accreditata tra quelle seguite dalla polizia nelle indagini per l'assalto al furgone portavalori di venerdì 7 luglio.

Ma non è la unica dato che investigatori stanno lavorando a 360 gradi senza escludere alcuna ipotesi.

Nella mattinata dello scorso venerdì, poco dopo le ore 7, un commando di 7 persone armato di mitra ha bloccato un furgone portavalori della società di vigilanza Aquila al cui interno c'erano circa 300mila euro.

Armi in pugno hanno intimato alle due guardie giurate di aprire il furgone ma al loro rifiuto hanno provato con una mola e dopo aver parzialmente scardinato una delle portiere hanno anche invaso l'abitacolo con una sostanza chimica. Nel frattempo però chi passava lungo l'autostrada aveva già lanciato l'allarme chiamando al 113 e infatti poco dopo la polizia è intervenuta sia con le pattuglie che con l'elicottero che si è alzato in volo. Ma prima un'altra guardia giurata di Sicuritalia-Ivri che passava nell'altra carreggiata ha provato a fermarsi per aiutare i colleghi ma in risposta ha ricevuto degli spari contro ad altezza uomo.

All'arrivo della polizia i malviventi si erano già dileguati facendo perdere le proprie tracce dopo aver incendiato le tre automobili usate per la tentata rapina. Ma sono stati repertati tutti gli elementi utili, chiodi usati in strada compresi, oltre alle vetture date alle fiamme. Nella Procura di Pescara è stato aperto un fascicolo per il reato di rapina a mano armata aggravata e da valutare anche se per tentato omicidio visti gli spari ad altezza uomo.