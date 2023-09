Incidente in moto a Cappelle sul Tavo: 16enne in prognosi riservata

Sedicenne in prognosi riservata all'ospedale di Pescara in seguito ad un incidente in moto avvenuto questa mattina poco dopo le 8 in località Terrarossa (Cappelle sul Tavo).

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri che si sono occupati dei rilievi per capire la dinamica dell'incidente, il giovane alla guida del mezzo su cui viaggiava con un coetaneo avrebbe perso il controllo cadendo rovinosamente a terra.

Entrambi sono rimasti feriti e portati in ospedale da un'ambulanza del 118, ma ad avere la peggio è stato uno dei due attualmente, come detto, in prognosi riservata.