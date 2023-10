Villetta divorata dalle fiamme a Torre de' Passeri, l'intero quartiere resta senza corrente elettrica

Incendio a Torre de' Passeri dove una villetta è stata avvolta e divorata dalle fiamme nel pomeriggio di domenica 22 ottobre.

L'abitazione, disabitata, è situata a poca distanza dal parco dei Giusti e dalla centrale via Garibaldi.

Ancora da accertare che cosa abbia innescato il rogo.

Il fumo nero e denso in poco tempo ha investito l'intera zona. Nella villetta erano in corso da tempo lavori edili per l’innalzamento del secondo piano. Sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara e del distaccamento di Alanno, e i carabinieri. A causa della vicinanza della casa a una centralina dell'Enel, per precauzione la corrente elettrica è stata distaccata per diverse ore. Poi la situazione è tornata alla normalità verso sera.