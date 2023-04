Incendio in via Tirino, a fuoco i pannelli fotovoltaici sul tetto di un edificio

Incendio in via Tirino a Pescara nella mattinata di venerdì 7 aprile intorno alle ore 10:30.

Le fiamme, in base alle prime informazioni, sarebbero divampate sul tetto di un edificio dove erano installati dei pannelli fotovoltaici all'altezza di via Lago di Bolsena.

Il rogo ha danneggiato gli impianti fotovoltaici e l'alta colonna di fumo che ne è derivata è stata visibile a distanza di numerosi chilometri.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e ora si stanno occupando di bonificare l'area.

Notizia in aggiornamento