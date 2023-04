Un corto circuito sarebbe la causa del rogo che ha distrutto i pannelli fotovoltaici sul tetto di un edificio [FOTO]

Sarebbe un corto circuito la causa dell'incendio che nella mattinata di venerdì 7 aprile è divampato sul tetto di un edificio in via Tirino a Pescara.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale con l’ausilio dell’autoscala.

A essere divorati dalle fiamme sono stati alcuni pannelli fotovoltaici.

I vigili del fuoco hanno raggiunto il tetto con l’autoscala e con acqua nebulizzata hanno spento le fiamme evitando il danneggiamento dei restanti pannelli. In seguito si è provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata. Non ci sono danni strutturali e non ci sono persone coinvolte e come fanno sapere dai vigili del fuoco le cause dell’incendio con molta probabilità sono da ricondurre a un corto circuito.