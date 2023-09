Bruciano sterpaglie vicino alla circonvallazione, il fumo invade la carreggiata [FOTO]

Fumo lungo la carreggiata nel primo pomeriggio di martedì 19 settembre, quando poco dopo le ore 13,30 sono stati allertati i vigili del fuoco di Pescara per alcune sterpaglie che stavano bruciando in un'area di campagna vicina alla circonvallazione - statale 16 bis.

Come riferito a IlPescara.it da alcuni automobilisti che erano in transito sulla strada in quel momento, era possibile vedere tanto fumo nel tratto compreso tra l'uscita di Pescara colli e il territorio di Montesilvano, poco prima di arrivare alla galleria. Inizialmente si pensava che l'incendio potesse riguardare una macchina andata improvvisamente a fuoco, ma quasi subito è stato invece evidente che si trattasse del rogo di un pezzo di vegetazione.

I pompieri, prontamente intervenuti sul posto con una squadra, non hanno fortunatamente impiegato molto tempo per riuscire a domare le fiamme, e allo stato attuale la situazione è già tornata in sicurezza.