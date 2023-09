/ Via Caduti per Servizio

Un altro incendio a Fontanelle, scooter divorato dalle fiamme sotto a un palazzo: al via le ronde notturne

Ancora un rogo in via Caduti per Servizio a Pescara dove la tensione è sempre più alta: il vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari del M5s, annuncia l'avvio delle ronde notturne