Peschereccio prende fuoco e resta bloccato a 26 miglia dalla costa: salvataggio "speciale" della guardia costiera

Un incendio a bordo e l'impossibilità di fare rientro al porto di Pescara. Una brutta esperienza quella vissuta dall'equipaggio di un peschereccio nella notte di giovedì 17 agosto a 26 miglia dalla costa, ma grazie all'intervento dei militari della guardia costiera di Pescara e Ortona e della Base aeromobili e di un peschereccio che si trovava poco lontano e dirottato per dare il suo supporto, tutto è finito nel migliore dei modi.

A coordinare è stata la guardia costiera di Pescara che ha disposto l'uscita di due motovedette (Cp 885 e Cp 828) e un elicottero Nemo 11 chiedendo anche al motopeschereccio che si trovava nello specchio d'acqua a raggiungere l'imbarcazione in difficoltà: tre i membri dell'equipaggio compreso il capitano che ha lanciato l'allarme.

Domato l’incendio, messa in sicurezza l’unità, accertata l’integrità fisica dell'equipaggio per cui non c'è stata necessità di immediata evacuazione medica, i militari hanno ispezionato il peschereccio trovando un'avaria agli apparati elettrici di propulsione che hanno anche impedito al mezzo di muoversi e dirigersi verso il porto.

Grazie al supporto dei soccorritori e del motopeschereccio il natante è stato fatto rientrare ed attraccare in sicurezza scongiurando anche un possibile inquinamento marino da idrocarburi. Tutto si è concluso intorno alle 4 del mattino e per dalla guardia costiera arriva un grande apprezzamento all'imbarcazione giunta per dare supporto. “Per i militari della guardia costiera il cui compito fondamentale è il soccorso in mare e la tutela dell’ambiente marino, questo poteva essere un intervento come tanti altri, ma a renderlo speciale è stato lo spirito di solidarietà e collaborazione dimostrato dal peschereccio dirottato sul luogo, a testimonianza che quei valori marinareschi che affondano le radici nella notte dei tempi continuano oggi a vivere in chi va per mare”, scrive in una nota.

L’autorità marittima, come di consueto, procederà con gli opportuni accertamenti per determinare, attraverso la prevista inchiesta di rito, le cause o le eventuali responsabilità dell’incidente che stava mettendo a rischio l’equipaggio e l’unità con eventuale inquinamento marino.