Sei giorni di fuoco e 100 ettari andati in fumo nel versante pescarese della Maiella

Continua a bruciare il versante pescarese della Maiella, interessato da un vasto incendio che ormai va avanti da sei giorni, In campo sono scesi mezzi e uomini vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile, esercito e tecnici del Parco della Maiella fra i territori di Lettomanoppello e Serramonacesca al di sotto di Passolanciano. In fumo, come riporta Ansa, pascoli, aree verdi naturali e pineta.

In mattinata sono intervenuti ancora tre Canadairs e due elicotteri assieme al personale da terra. Domato invece l'incendio che ha interessato un'area di circa 50 ettari nella zona di Castiglione a Casauria.