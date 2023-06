Furgone con 4 operai a bordo prende fuoco mentre percorre l'autostrada A14 e viene divorato dalle fiamme

Incendio lungo l'autostrada A14 tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Sud/Francavilla al Mare nella prima mattina di mercoledì 21 giugno.

Come riporta ChietiToday, un furgone proveniente da San Benedetto del Tronto con a bordo 4 operai ha preso improvvisamente fuoco intorno alle ore 7 mentre stava percorrendo la carreggiata in direzione sud.

Il mezzo, nel giro di pochi minuti è stato avvolto e completamente divorato dalle fiamme.

Per fortuna i 4 operai sono rimasti illesi. Molto probabilmente dopo essersi accorti che qualcosa non andava nel mezzo e, appena è iniziato a uscire il fumo, hanno accostato il furgone e allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chieti, che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza il mezzo e l'area. Il mezzo, andato distrutto, era alimentato a gasolio. Le fiamme si sono sprigionate per probabili cause tecniche ancora da chiarire.