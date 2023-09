A fuoco container adibiti a spogliatoi, paura a Città Sant'Angelo [FOTO]

Vigili del fuoco di Pescara in azione nella mattinata di domenica 3 settembre per l'incendio di alcuni moduli adibiti a spogliatoi e facenti parte di un ristorante-centro ricreativo a Marina di Città Sant'Angelo. Nello specifico, una squadra della caserma di viale Pindaro è intervenuta con due automezzi intorno alle ore 11 perché un container stava bruciando. Gli operatori del 115 hanno spento le fiamme riuscendo a evitare il propagarsi delle stesse alle strutture lì intorno, mentre la zona è stata messa interamente in sicurezza.

È poi intervenuto il funzionario di servizio e, in base ai primi accertamenti effettuati, con molta probabilità le cause del rogo sarebbero di natura elettrica e non dolosa. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto si è recata anche una pattuglia dei carabinieri. Secondo quanto risulta a IlPescara.it, uno dei moduli adibiti a spogliatoio sarebbe andato completamente distrutto, mentre quelli adiacenti sono rimasti solo danneggiati. Ad ogni modo, adesso è stato tutto spento e quindi l'emergenza è rientrata.