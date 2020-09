Incendio nella zona montuosa tra Bussi sul Tirino e Collepietro, in azione il canadair

Incendio oggi nella zona montuosa tra Bussi sul Tirino e Collepietro, in azione il canadair. Sul posto anche l'elicottero dei vigili del fuoco, oltre alle squadre di terra, per cercare di domare le fiamme che stanno riguardando un'area boschiva di oltre 30 ettari.

Il vasto rogo non si placa anche perché viene alimentato dal forte vento che sta soffiando sulla zona in questo momento. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.