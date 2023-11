Incendio in un appartamento di via Tosto, fiamme e fumo nella camera da letto

Incendio in un appartamento di via Tosto nella zona di Pescara Colli nel pomeriggio di mercoledì 8 novembre.

Le fiamme sono divampate improvvisamente in una camera da letto da alcune apparecchiature elettroniche.

Dalla stanza sono stati evidenti sia il fumo che le fiamme.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale con due automezzi. Hanno spento rapidamente il rogo e messo in sicurezza l'area evitando che le fiamme di propagassero alle altre stanze. Non ci sono stati danni strutturali solo danni da fumo e calore e nessuna persona è rimasta coinvolta.