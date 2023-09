Tenta di disfarsi di una dose di hashish nel parco Florida e aggredisce gli agenti: arrestato

Un 25enne è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, il 31 agosto scorso, si trovava all'interno del parco Florida e la sua presenza era stata segnalata a seguito di una segnalazione per una persona sospetta. Alla vista degli agenti, si è dato alla fuga gettando l'involucro con una dose di hashish. A quel punto, una volta raggiunto, avrebbe aggredito i poliziotti rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Dopo una perquisizione, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di hashish e per questo è stato segnalato alla prefettura per il possesso dello stupefacente.