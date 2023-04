La denuncia di un residente: "Nella zona dietro l'Elefante residenti e negozianti in balia di giovani vandali, servono controlli"

Tavolini e sedie rovesciati e lanciati un po' dove capita, biciclette tolte dalle rastrelliere, gettate a terra e danneggiate e persino un cartello di divieto divelto. Le foto ci arrivano da un residente e sarebbero la testimonianza di atteggiamenti vandalici quasi quotidiani compiuti da giovanissimi, forse minorenni sostiene. Siamo a due passi da piazza della Rinascita (piazza Salotto) e cioè dietro l'Elefante sotto i portici che portano in via Carducci.

Secondo quanto riferito dal residente “tutti i giorni gruppi di ragazzi creano il caos all'interno della zona verde. Bevono, fumano di tutto, urlano e minacciano negozianti e residenti che provano a ribellarsi”. Atteggiamenti violenti che si consumerebbero quotidianamente ai danni degli arredi, ma anche delle bici dei cittadini, che avverrebbero spesso dopo l'orario di chiusura dei locali. La mattina, spiega, nelle aiuole sarebbero ben visibili le bottiglie di birre e vino lasciate tranquillamente lì dai ragazzi che vi si radunerebbero. “Chi vende alcol a questi minorenni?”, si chiede il cittadino in considerazione del fatto che questo è un reato che proprio nei giorni scorsi è costato la sospensione a un'attività di Pescara Vecchia.

A loro spese i residenti, fa sapere con tanto di foto, hanno fatto installare nella parte posteriore e a loro spese dei cancelli per tenerli lontani (così come testimonierebbe una delle foto inviate). Un gruppo di giovani che sarebbe insomma diventato “padrone” della zona, denuncia ancora il cittadino. Di qui la richiesta perché si possano incrementare i controlli o quanto meno il passaggio di agenti anche della polizia locale al fine di tutelare esercenti e residenti. “Le segnalazioni fatte fino ad oggi non hanno dato frutti. Forse – conclude il residente – aspettiamo che succeda qualcosa di grave per fare qualcosa?”.