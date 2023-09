Sorpreso in via Raiale con 50 chili di rame, denunciato un giovane

Un altro giovane è stato fermato e denunciato dai carabinieri dopo che l'avrebbero sorpreso con in via Raiale a Pescara con 50 chili di rame.

I militari della sezione radiomobile del Nor della locale Compagnia hanno denunciato alla competente autorità in stato di libertà un ragazzo di nazionalità senegalese già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane, nel tardo pomeriggio di giovedì 14 settembre, sarebbe stato sorpreso in via Raiale a poca distanza dall'ex cementificio mentre trasportava 50 chilogrammi di rame, rubati dalla dismessa fabbrica. Il giovane dovrà rispondere quindi del reato di ricettazione mentre il rame è stato posto sotto sequestro.