Davanti a un locale con un coltello tira calcio a poliziotto, giovane arrestato

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Pescara dalla polizia che lo stesso, nella notte tra sabato 16 e domenica 17 marzo, si sarebbe presentato davanti a un locale del lungomare con un coltello.

Gli operatori della polizia, impegnati nel dispositivo interforze attuato ogni fine settimana per prevenire e contrastare illeciti legati al fenomeno della movida, mentre stavano pattugliando l’area antistante l’ingresso di un noto locale notturno, sono stati avvisati della presunta presenza di un giovane armato di coltello.

Il personale addetto alla sicurezza avrebbe consegnato agli agenti un coltello con una lama di 8 centimetri e lunghezza complessiva di 19 centimetri, impugnato poco prima da un giovane.

Quest’ultimo, individuato dai poliziotti fuori dal locale dove vi erano numerose persone, avrebbe manifestato sin da subito insofferenza e stato di agitazione psicomotoria tentando di dileguarsi e reagendo contro gli operatori di polizia al fine di guadagnare la fuga. Uno degli agenti, in particolare, ha riportato una prognosi di 7 giorni dopo che sarebbe stato colpito con un calcio al fianco sinistro dal 20enne.

Dopo gli accertamenti effettuati in questura, il giovane identificato per un 20enne residente in provincia, già noto alle forze dell'ordine per lesioni, minaccia e rissa, è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché segnalato per il reato di porto di oggetti atti a offendere.