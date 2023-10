Aggredisce i carabinieri andati a casa sua per notificargli un atto giudiziario, ragazzo arrestato

Un ragazzo di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Pianella dai carabinieri nella mattinata di venerdì 20 ottobre.

I militari della locale Stazione si erano recati nell'abitazione del giovane per eseguire una notifica emessa a suo carico da parte dell’autorità giudiziaria.

Ma i militari sarebbero stati fatti oggetto di violenze da parte del 24enne che si sarebbe scagliato contro.

Uno dei militari si è ferito dopo essere rimasto incastrato con la gamba all’interno del cancello pedonale mentre il ragazzo li spingeva vero l’esterno. Il militare ha riportato lieve lesione ed escoriazione alla gamba destra e giudicato guaribile in giorni sette. L’arrestato è ora ristretto nella camera di sicurezza in attesa di convalida già fissata per la mattinata di sabato 21 ottobre.