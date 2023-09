Muore un mese e mezzo dopo l'incidente in moto, Farindola piange il volontario Giorgio Chiappini

È morto Giorgio Chiappini, il volontario della protezione civile di Farindola che lo scorso 30 luglio era rimasto vittima di un grave incidente stradale.

Chiappini, 58 anni, era ricoverato da un mese e mezzo nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Atri.

L'incidente stradale si verificò a Cepagatti e lo scontro fu tra lo scooter di Chiappini, che lavorava come casellante in autostrada, e un'automobile.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, come quello del Pivec (pronto intervento volontario emergenze comunali) Farindola: «Perché la vita e la morte sono una cosa sola, così come il fiume e il mare sono una cosa sola. (Kahlil Gibran). Non ci sono parole per esprimere la profonda tristezza che sentiamo dentro. Nessuno può opporsi alla morte che ti ha portato via…Giorgio sarai sempre con noi e rimarrai sempre nel nostro cuore. Buon viaggio».

Questo un altro toccante messaggio: «Ah Giò facciamo que, Giò che dici mi aiuti a fà que? Giò ma se facciamo così? Ah Giò…Giò dove vai? A Giò che stai a fà? Giò sali un attimo? Da oggi il cielo ha un nuovo angelo. Giorgio porterò sempre nel cuore i momenti trascorsi insieme, sei stato una fonte inesauribile di insegnamenti. Nel cuore rimarranno la forza, la volontà e l’amore che ogni giorno mi hai donato».