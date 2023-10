Il sindaco di Picciano Catani sul gatto trafitto da una freccia: "Gesto ignobile, barbaro e da vigliacchi"

Il gatto trafitto a un occhio dalla freccia di una balestra a Picciano nella mattinata di lunedì 2 ottobre è sveglio ma irrequieto e dovrebbe essere portato in un'altra clinica veterinaria per fare una Tac allo scopo di verificare eventuali danni interni.

Le condizioni del felino dunque, nonostante la grave ferita subita, sembrano stabili.

Con una visita oculistica i medici veterinari dovranno valutare le condizioni del nervo ottico e della parte esterna.

I medici stanno andando avanti per step e dopo una lunga "stabilizzazione" d'emergenza ora stanno facendo un po' la conta dei danni. Ma in giornata il gatto verrà dimesso in attesa della visita oculistica. È stato anche riconsegnato il dardo che ora verrà consegnato ai carabinieri. Molto duro il sindaco di Picciano, Enzo Catani, nel commentare l'episodio di violenza: «Non ho parole per questo gesto ignobile, barbaro e da vigliacchi. Purtroppo ci troviamo in una situazione molto brutta perché fare una cosa del genere a un animale, a un gattino che stava passeggiando intorno a quella casa non è accettabile. Per il padrone quel gatto è come un figlio dopo la perdita dell'amata moglie. Purtroppo il maltempo ci ha messo fuori uso le telecamere di videosorveglianza e il sistema è in manutenzione è verrà ripristinato nei prossimi giorni. Abbiamo ben 40 telecamere in un paese di 1.400 abitanti e chi ha agito ha approfittato del non funzionamento proprio in questo periodo. Questa mattina è stata presentata denuncia ai carabinieri di Collecorvino dal proprietario del gatto e mi auguro che tramite le indagini dei militari si possa arrivare a individuare il colpevole».