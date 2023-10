Gatto di famiglia trafitto a un occhio dalla freccia di una balestra a Picciano [FOTO]

Episodio di grave violenza nei confronti di un animale domestico a Picciano.

Un gatto di famiglia infatti sarebbe stato trafitto all'occhio da una freccia scagliata con tutta probabilità da una balestra nella mattinata di lunedì 2 ottobre.

«Scusate le immagini cruente», scrive il proprietario in una condivisione, «il mio gatto è tornato questa mattina così con una freccia conficcata nell’occhio presumibilmente gli hanno sparato con una balestra. Il gatto è in clinica da questa mattina dove mi hanno detto che non avevano mai visto nulla del genere probabilmente perderà l’occhio e si dovrà valutare eventuali danni neurologici nei prossimi giorni. Mi hanno invitato a denunciare l’accaduto e a renderlo pubblico perché se qualcuno nelle immediate vicinanze abbia visto chi ha in uso questo tipo di armi improprie che possono causare danni gravi anche a persone o bambini visto che abito a ridosso delle scuole».

Poi il proprietario del gatto lancia un appello: «Chiedo cortesemente a chiunque abbia visto qualcosa o qualcuno che ha in uso questa balestra a segnalarmelo anche in forma anonima. Questo gatto non è solo un gatto per me è un compagno sempre presente nei peggiori miei momenti di sconforto e farò di tutto per prendere il colpevole».