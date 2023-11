Verifiche in corso da parte dell'Anas nelle due gallerie della circonvallazione chiuse dopo il crollo e la perdita di acqua

L'Anas informa che sono in corso interventi e sopralluoghi nelle gallerie chiuse della circonvallazione.

Parliamo della galleria San Silvestro, dopo è improvvisamente crollata una parete laterale in direzione Francavilla al Mare, e di quella San Giovanni in direzione sud nel tratto tra Montesilvano e Pescara dove c'è stata una cascata di acqua e fango dalla volta.

Il personale dell'Anas è stato al lavoro tutta la notte per il monitoraggio della rete stradale colpita dal maltempo e per i primi interventi nelle gallerie chiuse lungo la strada statale 714 “Tangenziale di Pescara”.

Attualmente (ore 9) permane la chiusura temporanea della galleria ‘San Silvestro’, in entrambe le direzioni dal km 12 al km 15,8 a causa del cedimento di una parte del rivestimento laterale all’interno. Sono in corso i sopralluoghi e le verifiche tecniche per programmare gli interventi di messa in sicurezza. Il traffico è ancora deviato sulla viabilità locale (strada statale 16).

Per quanto concerne la galleria San Giovanni, è chiusa la carreggiata in direzione sud, dal km 2,7 al km 3,5 nel tratto tra Montesilvano e Pescara. Sono in fase di ultimazione le attività di ripristino dopo l'allagamento di ieri sera. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione del traffico in sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.