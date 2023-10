Ruba telefono a minorenne con la scusa di fare una telefonata, rintracciata e denunciata

Una ragazza pescarese, con precedenti di polizia riguardanti le sostanze stupefacenti, è stata segnalata all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato di un telefono cellulare sottratto a un ragazzo minorenne in via Tavo a Pescara.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la stessa, con il pretesto di una telefonata, avrebbe sfilato il cellulare dalle mani della vittima, dandosi alla fuga e nascondendosi nei “Palazzi Clerico” dove è stata rintracciata dagli agenti della polizia nel corso dell’ispezione al complesso abbandonato.

Il fatti è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 18 ottobre nel corso di un controllo straordinario del territorio predisposto dal questore Luigi Liguori.