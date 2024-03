Inseguito con il suv rubato ma si schianta contro auto in sosta a Silvi, poi fugge a piedi

Il furto di un'automobile, un suv Range Rover Evoque, avvenuto la scorsa notte a Silvi Marina la scorsa notte è finito con la fuga a piedi del ladro dopo un inseguimento dei carabinieri finito contro alcune vetture in sosta.

Il mezzo rubato è stato recuperato dai militari dell'Arma.

Il suv era stato rubato davanti alla casa del proprietario dove era parcheggiato.

I carabinieri in servizio di controllo del territorio hanno notato l’auto che viaggiava veloce nel tratto urbano della strada statale 16, la Nazionale Adriatica Nord, e hanno intimato l'alt ma l’automobile invece di fermarsi avrebbe proseguito accelerando. Di conseguenza è iniziato un inseguimento lungo le strade della cittadina finito in una piccola via dove il suv si sarebbe schiantato contro una vettura in sosta. Il malvivente poi avrebbe abbandonato il mezzo e sarebbe scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce. I successivi accertamenti hanno consentito di accertare come l’automobile fosse stata rubata poco prima a breve distanza da dove i carabinieri l’avevano intercettata e provato a fermarla. Il proprietario, inconsapevole di quanto fosse successo, è stato svegliato dai carabinieri che gli hanno riconsegnato il veicolo, un po' ammaccato ma ancora suo. Sono in fase di acquisizione i filmati delle telecamere presenti nella zona e si stanno cercando altri elementi per identificare l’uomo al volante del suv ed eventuali complici.