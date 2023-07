Furto in un bar di viale Gabriele d'Annunzio, il ladro lascia tracce di sangue dopo aver sfondato la porta di vetro [FOTO]

Furto con spaccata la notte scorsa nel bar Caffetteria Royal di viale Gabriele d'Annunzio a Pescara.

Un ladro, dopo aver sfondato il vetro della porta di ingresso dell'attività si è introdotto nel locale alla ricerca di denaro.

Ha così preso di mira il registratore di cassa che è stato letteralmente strappato e portato via.

Il cassetto dello stesso è stato ritrovato nella vicina via Italica da una guardia giurata della Daga Security che era in perlustrazione in un vicino palazzo. Ma il malvivente ha ricavato un magro bottino, solo una ventina di euro contenute nella cassa. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della polizia compresi quelli della scientifica che si sono occupati di eseguire i rilievi visto che il bandito nello spaccare la porta in vetro si è ferito lasciando di conseguenza diverse tracce di sangue. Sconsolato il proprietario del bar che era già stato vittima di un furto con spaccata meno di 3 anni fa. E come in quella occasione l'aspetto peggiore è la conta dei danni che ammonta a diverse centinaia di euro tra il vetro e il registratore di cassa che sono entrambi da sostituire.