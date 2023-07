Gli sfilano il Rolex e si dileguano in moto: vittima del furto l'imprenditore Bepi De Cecco

Stava rientrando a casa quando è stato avvicinato da due uomini, uno in moto e l'altro a piedi che gli avrebbero sfilato via il Rolex dandosi subito alla fuga. Ad essere stato derubato nel tardo pomeriggio di martedì 24 luglio in viale Kennedy è stato l'imprenditore Bepi De Cecco che al momento del fatto stava rientrando dal garage della sua abitazione che affaccia proprio sulla strada.

A sottrarre il prezioso orologio all'imprenditore 72nne sarebbe stato l'uomo che procedeva a piedi. Avvicinatosi avrebbe compiuto il furto salendo poi a bordo della moto del complice con cui i due si sono dileguati nel traffico cittadino. Immediata la chiamata alla polizia con le pattuglie della squadra mobile e della squadra volante giunte in pochi minuti sul posto. Dei due che armi sembra non ne avessero, non c'era però già più traccia. Sono quindi iniziati i rilievi della polizia scientifica per individuare eventuali tracce con i video delle telecamere presenti in zona già al vaglio degli inquirenti. Bepi De Cecco non è il primo della nota famiglia di imprenditori a finire nel mirino dei malviventi. A gennaio un episodio ben più grave era avvenuto in casa di Saturnino De Cecco, a Montesilvano, dove quattro persone armate e incappucciate hanno terrorizzato lui e la sua famiglia facendosi consegnare il contenuto della cassaforte e una pistola detenuta regolarmente.